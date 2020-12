Bollettino Coronavirus del 18 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In data 18l’incremento nazionale dei casi è +0,94% (ieri +0,97%) con 1.921.778 contagiati totali, 1.266.086 dimissioni/guarigioni (+22.272) e 67.894 deceduti (+674); 627.798 infezioni in corso (-7.545). Elaborati 179.800 tamponi totali (ieri 185.320); 17.992 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,0%% (ieri 9,88% – target 2%). A causa di un ricalcolo dei test eseguiti in alcune Regioni, con dati rivisti in forte ribasso, non è possibile calcolare l’incremento dei test eseguiti con le relative variazioni percentuali sul giorno precedente. Riprenderemo il dato non appena stabilizzato. Ricoverati con sintomi -342 (25.769); terapie intensive -36 (2.819) con 189 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 4.211; Lombardia 2.744; Emilia Romagna 1.745; Lazio 1.428; Piemonte 1.365; Puglia 1.314; Campania 1.201. In Lombardia ...