Bollettino coronavirus Campania Dati 18 dicembre | ritorno in zona gialla?

Corriere : Il bollettino: 18.236 nuovi casi e 683 morti. Tasso di positività 9,9% - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - infoitsalute : Coronavirus, bollettino Italia: oggi 15 dicembre 14.844 nuovi casi e 846 decessi - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID?19 - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: 872 nuovi positivi in Sicilia, +49 in provincia di Siracusa -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Il Comune di Sorrento ha pubblicato un bando pubblico per la costituzione di un elenco degli esercizi commerciali disponibili all'accettazione di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari e di pri ...Lievissimo incremento per i decessi, 683 (+3). E' quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione della pandemia in Italia. Per quanto riguarda i guariti ...