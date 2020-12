Bollettino coronavirus 18 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento alle 17 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 18 dicembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. Covid in Veneto: + 3.611 contagi e 107 morti Sono 3.611 i nuovi positivi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore e 107 i decessi. Il numero complessivo degli infetti da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 18con iriguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Iaggiornamenti dRegioni. Covid in Veneto: + 3.611 contagi e 107 morti Sono 3.611 i nuovi positivi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore e 107 i decessi. Il numero complessivo degli infetti da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ecco il bollettino della Regione di venerdì 18. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.200 (61 in meno rispetto a ieri, meno 4,8%) ...

Covid, in Toscana 42 morti, 61 ricoverati in meno

FIRENZE: L'età media dei 514 nuovi positivi inseriti nel bollettino regionale è 49 anni. A Firenze e a Pisa il maggior numero di nuovi casi ...

