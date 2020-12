Biden meglio dei democratici, Trump peggio dei repubblicani (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ora che la vittoria di Joe Biden e la sconfitta di Donald Trump sono sancite dalle procedure federali che presiedono all’elezione del presidente, si possono avanzare alcune osservazioni sulla prova più difficile per la nazione americana dopo quella del 1932 che portò alla ribalta Franklin D. Roosevelt. Primo. Ha vinto la democrazia che è rimasta intatta. Il sistema politico-costituzionale è uscito integro dagli assalti autocratici in sede elettorale e giudiziaria con cui Trump intendeva delegittimare il presidente eletto. Non si è trattato di un tentativo di “colpo di Stato”, ma di qualcosa di analogo in una nazione fedele alla Costituzione, lo stravolgimento delle regole democratiche. Secondo. La vittoria di Biden, nei voti popolari e nel collegio elettorale, è stata conquistata grazie a quella collocazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ora che la vittoria di Joee la sconfitta di Donaldsono sancite dalle procedure federali che presiedono all’elezione del presidente, si possono avanzare alcune osservazioni sulla prova più difficile per la nazione americana dopo quella del 1932 che portò alla ribalta Franklin D. Roosevelt. Primo. Ha vinto la democrazia che è rimasta intatta. Il sistema politico-costituzionale è uscito integro dagli assalti autocratici in sede elettorale e giudiziaria con cuiintendeva delegittimare il presidente eletto. Non si è trattato di un tentativo di “colpo di Stato”, ma di qualcosa di analogo in una nazione fedele alla Costituzione, lo stravolgimento delle regole democratiche. Secondo. La vittoria di, nei voti popolari e nel collegio elettorale, è stata conquistata grazie a quella collocazione ...

Europeo91785337 : Ma i #dem #usa #Biden si fidano ancora del fragile #pd #Renzi #Zingaretti? O non sarebbe meglio dare fiducia a… - Andrea_V_73 : RT @pelias01: L'elezione di #JoeBiden, da molti voluta (per meglio dire, sperata) fortemente, e da altrettanti (anche se meno, evidentement… - pelias01 : L'elezione di #JoeBiden, da molti voluta (per meglio dire, sperata) fortemente, e da altrettanti (anche se meno, ev… - IosonoScala : @angelobaldinell @ksnt63 Hanno avuto il primo presidente afro-americano... Indipendente da Biden che sostengo... Sp… - salvatore_irato : @Robymarbz @bertcodio Non è mica il virus di Salvini ... Meglio Biden rotto che Trumpo intero (de chè). -