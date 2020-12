Biathlon | le pagelle di oggi | Norvegia schiacciasassi trascinata da Eckhoff | Wierer caparbia

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La seconda giornata di gare valide per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 divedeva in programma la sprint femminile, che ancora una volta ha avuto un solo padrone, la. A Hochfielzen (Austria) infatti, dopo il poker calato ieri dagli uomini, anche le donne hanno deciso di riscrivere la propria storia, mettendo a segno una fenomenale tripletta firmata, nell’ordine, da Tiril, Ingrid Tandrevold e Marte Roeiseland. Continua a stupire la tedesca Franziska Preuss, fuori dal podio per mezzo secondo, mentre Dorotheasi aggrappa a una decima posizione positiva dopo un errore e partirà con chiaro obiettivo di podio domani.SPRINT FEMMINILE– HOCHFIELZEN 2020 T.– 9: nonostante qualche passaggio a vuoto ...