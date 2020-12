Benevento, al via la messa in opera della segnaletica di 29 nuove strade (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFacendo seguito alla realizzazione della toponomastica cittadina alla contrada Montecalvo – Madonna della Salute e in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 31 del 31 gennaio 2020, nei prossimi giorni si darà avvio alla messa in opera della segnaletica con l’attribuzione di 29 nuove strade alle seguenti contrade: Santa Colomba, Santa Clementina, Santi Quaranta, Cellarulo, Gran Potenza, Serretelle, Torre Alfieri, Ripazecca, Epitaffio, Pino, Ciancelle e Pontecorvo. Le strade di nuova denominazione saranno le seguenti: via Masseria Gubitosa; via Masserione; via Serretelle; via della Locanda; via Cellarulo; via Monte San Felice; via delle Fornaci; via Mulino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFacendo seguito alla realizzazionetoponomastica cittadina alla contrada Montecalvo – MadonnaSalute e in attuazionedelibera di Giunta comunale n. 31 del 31 gennaio 2020, nei prossimi giorni si darà avvio allaincon l’attribuzione di 29alle seguenti contrade: Santa Colomba, Santa Clementina, Santi Quaranta, Cellarulo, Gran Potenza, Serretelle, Torre Alfieri, Ripazecca, Epitaffio, Pino, Ciancelle e Pontecorvo. Ledi nuova denominazione saranno le seguenti: via Masseria Gubitosa; via Masserione; via Serretelle; viaLocanda; via Cellarulo; via Monte San Felice; via delle Fornaci; via Mulino ...

Facendo seguito alla realizzazione della toponomastica cittadina alla contrada Montecalvo – Madonna della Salute e in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 31 del 31 gennaio 2020, nei prossi ...

