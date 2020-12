Belen Rodriguez e Angelina Jolie | la somiglianza è disarmante

Leggi su kronic

(Di venerdì 18 dicembre 2020)pubblica una foto sul suo profilo Instagram ed i suoi follower sono estasiati, lacon(Instagram)Leggi anche ->innamorata ma non di Antonino: ecco il tradimentoe la sua bellezza sono famosi in tutto il mondo. Sin dagli inizi della sua carriera la modella ha fatto parlare tantissimo di se per svariati motivi, tra cui i suoi numerosi flirt. Di recente ha anche rilasciato un’intervista su “Vanity fair” che parla appunto di lei e del suo modo di amare. Si è vista arrivare svariate critiche sul suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Lui è un fotografo e ...