Beautiful | anticipazioni puntata sabato 19 dicembre

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 18 dicembre 2020)e curiosità sulladi19della soap di Canale 5, in onda dalle 13.40. In questaKatie si prepara per l’operazione, ma Flo vuole rimanere in incognito, almeno per l’inizio. Sua madre Shauna, infatti, vuole che riveli tutto per poter ritornare in famiglia. Intanto Katie decide a chi affidare L'articolo proviene da www.meteoweek.com.