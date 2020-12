BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 19 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 18 dicembre 2020)di19: Katie (Heather Tom) condivide un profondo momento con Will (Finnegan George) quando il bambino si propone per donarle un rene, cosa che, ovviamente, non è possibile per lui. Bill (Don Diamont) prova nuovamente a ricorrere al denaro per trovare un organo compatibile. Flo (Katrina Bowden) e Shauna (Denise Richards) si apprestano a scoprire se la ragazza sarebbe in grado di salvare Katie.