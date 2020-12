Beautiful, anticipazioni 20-26 dicembre: Flo confessa di essere la donatrice (Di venerdì 18 dicembre 2020) Beautiful ci terrà compagnia anche nella settimana di Natale. Solo il 24 e il 25 dicembre la soap americana non andrà in onda. Diamo quindi uno sguardo a ciò che accadrà nelle puntate in onda da domenica 20 a sabato 26 dicembre. le vicende riprenderanno dal momento in cui Katie sarà stata sottoposta al trapianto di rene. Operazione che avrà avuto successo e che di fatto avrà salvato la vita alla minore delle sorelle Logan. Proprio nel corso delle prossime puntate, Flo deciderà di svelare a tutta la famiglia di essere lei la donatrice anonima. Come reagiranno Brooke, Katie e company alla notizia? Leggiamo insieme per scoprirlo. Beautiful, trame 20-26 dicembre: Flo confessa di essere la donatrice del rene In ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020)ci terrà compagnia anche nella settimana di Natale. Solo il 24 e il 25la soap americana non andrà in onda. Diamo quindi uno sguardo a ciò che accadrà nelle puntate in onda da domenica 20 a sabato 26. le vicende riprenderanno dal momento in cui Katie sarà stata sottoposta al trapianto di rene. Operazione che avrà avuto successo e che di fatto avrà salvato la vita alla minore delle sorelle Logan. Proprio nel corso delle prossime puntate, Flo deciderà di svelare a tutta la famiglia dilei laanonima. Come reagiranno Brooke, Katie e company alla notizia? Leggiamo insieme per scoprirlo., trame 20-26: Flodiladel rene In ...

