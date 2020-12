Bce a Gualtieri | Il cashback una misura sproporzionata | dovevate consultarci

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La Banca Centrale Europea è critica nei confronti del: in una lettera firmata da Yves Mersch, l’istituto di Francoforte lamenta al ministro dell’Economia Robertoil fatto di non essere stato consultato e fa alcune osservazioni sull’effettiva efficacia dello strumento. Secondo quanto riferisce la Reuters, si definisce il nuovo programma “sproporzionato”. L’introduzione di un programma diper incentivare i pagamenti elettronici è unaalla luce del potenziale effetto negativo che potrebbe avere sul contante, compromettendo l’approccio neutrale verso i vari mezzi di pagamento disponibili, si legge nella lettera di Mersch.“La Bce apprezzerebbe che le autorità italiane tenessero in debita considerazione i rilievi che precedono adempiendo in futuro al il ...