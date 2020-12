Bayern Monaco, Lewandowski eletto miglior calciatore 2020: “Tanta qualità in Bundesliga” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Sono molto orgoglioso di questo premio. Mi sento felice. Se si lavora così duramente i risultati si vedono, è qualcosa di speciale, qualcosa di straordinario. E questa sensazione è spettacolare, credo, perché essere il miglior giocatore del mondo significa molto. Il modo in cui ho ottenuto quello che ho oggi, la strada è stata molto lunga, ma ora sono dove volevo essere. Ecco perché sono molto, molto felice”. Queste le dichiarazioni di Robert Lewandowski che nella giornata di ieri è stato eletto miglior calciatore del 2020. “Significa che la Bundesliga sta crescendo, che il campionato è ogni anno più forte, e penso che i giocatori che stanno giocando ora in Bundesliga mostrano, anche in Champions League e in Europa League, che la ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Sono molto orgoglioso di questo premio. Mi sento felice. Se si lavora così duramente i risultati si vedono, è qualcosa di speciale, qualcosa di straordinario. E questa sensazione è spettacolare, credo, perché essere ilgiocatore del mondo significa molto. Il modo in cui ho ottenuto quello che ho oggi, la strada è stata molto lunga, ma ora sono dove volevo essere. Ecco perché sono molto, molto felice”. Queste le dichiarazioni di Robertche nella giornata di ieri è statodel. “Significa che lasta crescendo, che il campionato è ogni anno più forte, e penso che i giocatori che stanno giocando ora inmostrano, anche in Champions League e in Europa League, che la ...

