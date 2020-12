Basket, Pozzecco bestemmia e finisce nella bufera. Aperta un’inchiesta, lui si scusa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Al di là della sconfitta della Dinamo Sassari in Basketball Champions League di mercoledì, con i Bakken Bears che hanno colto la prima vittoria in trasferta della loro storia in questa competizione, a far parlare è Gianmarco Pozzecco. Il coach del Banco di Sardegna, infatti, durante un time out nel corso della prima metà di gara non è riuscito a trattenersi, infilando tre bestemmie in rapida sequenza tra un’indicazione e l’altra. Le telecamere della produzione internazionale, irradiate in Italia da Eurosport, hanno colto chiaramente le parole del Poz, rese ancor più udibili dalle porte chiuse, variabile ormai abituale dei palasport. A seguito del video che ha iniziato a circolare con una certa insistenza, la Procura Federale della FIP ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Pozzecco, che nel frattempo sta ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Al di là della sconfitta della Dinamo Sassari inball Champions League di mercoledì, con i Bakken Bears che hanno colto la prima vittoria in trasferta della loro storia in questa competizione, a far parlare è Gianmarco. Il coach del Banco di Sardegna, infatti, durante un time out nel corso della prima metà di gara non è riuscito a trattenersi, infilando tre bestemmie in rapida sequenza tra un’indicazione e l’altra. Le telecamere della produzione internazionale, irradiate in Italia da Eurosport, hanno colto chiaramente le parole del Poz, rese ancor più udibili dalle porte chiuse, variabile ormai abituale dei palasport. A seguito del video che ha iniziato a circolare con una certa insistenza, la Procura Federale della FIP ha deciso di aprirenei confronti di, che nel frattempo sta ...

