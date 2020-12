Basket: Final Eight di Coppa Italia 2021 assegnate a Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo cinque anni si tornerà a giocare al Mediolanum Forum di Assago per quel che riguarda le Final Eight di Coppa Italia. Nell’impianto sede delle partite in casa dell’Olimpia Milano si disputerà infatti l’edizione 2021. Lo ha comunicato oggi la Lega Basket Serie A, svelando anche le date: dall’11 al 14 febbraio, una finestra peraltro già nota fin dall’inizio della stagione. Nella scorsa stagione si è giocato a Pesaro e la vittoria è andata all’Umana Reyer Venezia in Finale sull’Happy Casa Brindisi. Il girone d’andata, se tutto andrà secondo i piani, si concluderà il prossimo 10 gennaio; al termine saranno le prime otto a disputare la manifestazione centrale della stagione cestistica. Si tratta della quinta edizione al Forum, dopo quelle del 1996 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo cinque anni si tornerà a giocare al Mediolanum Forum di Assago per quel che riguarda ledi. Nell’impianto sede delle partite in casa dell’Olimpiasi disputerà infatti l’edizione. Lo ha comunicato oggi la LegaSerie A, svelando anche le date: dall’11 al 14 febbraio, una finestra peraltro già nota fin dall’inizio della stagione. Nella scorsa stagione si è giocato a Pesaro e la vittoria è andata all’Umana Reyer Venezia ine sull’Happy Casa Brindisi. Il girone d’andata, se tutto andrà secondo i piani, si concluderà il prossimo 10 gennaio; al termine saranno le prime otto a disputare la manifestazione centrale della stagione cestistica. Si tratta della quinta edizione al Forum, dopo quelle del 1996 ...

Dopo cinque anni si tornerà a giocare al Mediolanum Forum di Assago per quel che riguarda le Final Eight di Coppa Italia ... Lo ha comunicato oggi la Lega Basket Serie A, svelando anche le date: ...

LBA, l'assemblea il budget 2020/2021. Le Final Eight 2021 si giocheranno a Milano

La Assemblea della LBA che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha approvato all’unanimità il Budget Economico Finanziario 2020-21 e la fusione per incorporazione della società SO.BA.SA, prop ...

La Assemblea della LBA che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha approvato all'unanimità il Budget Economico Finanziario 2020-21 e la fusione per incorporazione della società SO.BA.SA, prop ...