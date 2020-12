Barra – Roma (Di sabato 19 dicembre 2020) Barra Piazza Vescovio, 14 – 00199 Roma Tel. 06/86216910 Sito Internet: www.pescheriaBarra.it Tipologia: pescheria con cucina Prezzi: antipasti mini 4/8€, regular 9/25€, primi 11/18€, secondi 13/25€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTARaddoppia questa pescheria con cucina con l’apertura della sede a Piazza Vescovio che affianca quella di Monterotondo alle porte di Roma. Un format snello di ristorazione che prevede la pescheria in cui comprare il pesce dal martedì al sabato dalle 8 alle 20 e il ristorante in cui la materia prima è preparata in modo semplice ed abbastanza efficace, anche se rispetto agli inizi abbiamo notato un menù meno ricco e sfizioso. Merita un plauso la doppia taglia – mini e regular – in cui sono disponibili gli antipasti, così da consentire più assaggi, peraltro abbondanti anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020)Piazza Vescovio, 14 – 00199Tel. 06/86216910 Sito Internet: www.pescheria.it Tipologia: pescheria con cucina Prezzi: antipasti mini 4/8€, regular 9/25€, primi 11/18€, secondi 13/25€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTARaddoppia questa pescheria con cucina con l’apertura della sede a Piazza Vescovio che affianca quella di Monterotondo alle porte di. Un format snello di ristorazione che prevede la pescheria in cui comprare il pesce dal martedì al sabato dalle 8 alle 20 e il ristorante in cui la materia prima è preparata in modo semplice ed abbastanza efficace, anche se rispetto agli inizi abbiamo notato un menù meno ricco e sfizioso. Merita un plauso la doppia taglia – mini e regular – in cui sono disponibili gli antipasti, così da consentire più assaggi, peraltro abbondanti anche ...

SecolodItalia1 : Barra – Roma - Napolikeit : È stato costruito nel quartiere Barra a #Napoli il mega #presepe che sarà allestito in Piazza di Spagna a #Roma! - 90Juventino : @Toccoditacco10 La colpa Nn è loro... Purtroppo l Inter fa veramente pena ma può arrivare fino in fondo noi dobbiam… - streamof_con : @roma_selvaggia Selvyyyy ?? Comunque se dove c’è la barra di ricerca (indicata dalla freccia) scrivi ‘#gfvip selvag… - casarinale58 : RT @TgrRai: In anteprima le immagini del presepe a grandezza naturale che verrà allestito in piazza di Spagna a #Roma per #Natale2020. Lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Barra Roma Presepe di Piazza di Spagna: la mega opera è stata costruita a Barra Napolike Droga al posto delle barrette di cioccolato, 24 arresti nell’operazione “Daraga”

Coinvolge anche Latina l’operazione dei carabinieri culminata con 24 arresti eseguiti all’alba di oggi. L’operazione «Daraga» ha colpito un’organizzazione criminale, con base logistica nel grattacielo ...

Ferrero: rileva la britannica Eat Natural e si espande negli healthy snack -3-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - Fondata ventitre' anni fa da Preet Grewal ... di servizio.Oggi il marchio impiega oltre 300 persone, che producono sia barrette di frutta e frutta secca ...

Coinvolge anche Latina l’operazione dei carabinieri culminata con 24 arresti eseguiti all’alba di oggi. L’operazione «Daraga» ha colpito un’organizzazione criminale, con base logistica nel grattacielo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - Fondata ventitre' anni fa da Preet Grewal ... di servizio.Oggi il marchio impiega oltre 300 persone, che producono sia barrette di frutta e frutta secca ...