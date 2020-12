Barilla | premio da 1 000 euro in busta paga ai suoi dipendenti nel mondo “Per gli sforzi durante la pandemia”

(Di venerdì 18 dicembre 2020)darà unda 1.000a tutti inelper ringraziarli dei sacrifici fatti “la“. Lo comunica l’azienda, sottolineando di aver stanziato un totale di 11 milioni dida destinare agli oltre 8.400 lavoratori impiegati neisiti produttivi e uffici commerciali, dislocati in più di 100 nazioni e 4 continenti. Il motivo, ha spiegato il presidente Guido, è che “lo sforzo” dei collaboratori “ha garantito la continuità delle attività in tutti i siti produttivi in risposta ad una domanda crescente e ci ha permesso di portare alle famiglie di tutto ilcibo buono e di qualità. Con questo gesto il Gruppo ...

Per i dipendenti Barilla, dopo un 2020 che per tutto il mondo non è stato certamente tra i migliori, il Natale sarà memorabile: l'azienda ha infatti annunciato un'iniziativa che prevede un premio di ...“Quello del 2020 sarà un Natale che tutti i dipendenti del Gruppo Barilla nel mondo ricorderanno non solo per le difficoltà legate al Covid-19 ma anche per un gesto di grande sensibilità sociale che q ...