Barbara d’Urso annuncia quand’è che ricomincia Pomeriggio 5: «Ci vediamo…» (Video) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se Mattino 5 torna in onda già il 4 gennaio 2021, Pomeriggio 5 invece riparte una settimana dopo. Più precisamente, è stata la stessa Barbara d’Urso, nell’ultima puntata del 2020 di oggi, venerdì 18 dicembre, ad annunciare al pubblico quand’è che ricomincia il programma Canale 5 dopo la pausa tv per le feste di Natale. Pomeriggio 5, quando ricomincia con Barbara d’Urso? Barbara d’Urso ha aperto la diretta finale dell’anno augurando a tutti «buon ultima puntata del 2020» e, subito dopo, ha anche fatto sapere che Pomeriggio 5 «si conferma, grazie a voi, di un successo strepitoso». Barbara d’Urso ha poi anche dato appuntamento al 2021, e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se Mattino 5 torna in onda già il 4 gennaio 2021,5 invece riparte una settimana dopo. Più precisamente, è stata la stessa, nell’ultima puntata del 2020 di oggi, venerdì 18 dicembre, adre al pubblicocheil programma Canale 5 dopo la pausa tv per le feste di Natale.5, quandoconha aperto la diretta finale dell’anno augurando a tutti «buon ultima puntata del 2020» e, subito dopo, ha anche fatto sapere che5 «si conferma, grazie a voi, di un successo strepitoso».ha poi anche dato appuntamento al 2021, e ...

