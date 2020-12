Bankitalia, spesa per conto corrente è cresciuta di 1,6 euro nel 2019 (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nel 2019 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 1,6 euro rispetto all’anno precedente, arrivando a 88,5 euro, ma con un aumento più forte per quelli online (5,9 euro contro gli 0,2 nel 2018). È quanto emerso dall’indagine svolta dalla Banca d’Italia su 12.705 conti correnti bancari e 900 conti correnti postali e 698 conti on line non riferibili a sportelli. “Si tratta – rileva il rapporto – di una crescita modesta se confrontata con quella dell’anno precedente, allorché la spesa crebbe di 7,5 euro”. L’aumento della spesa dei conti correnti nel 2019 è dovuto all’aumento del possesso “delle carte di pagamento e al maggior numero di operazioni, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nellaper la gestione di undi 1,6rispetto all’anno precedente, arrivando a 88,5, ma con un aumento più forte per quelli online (5,9contro gli 0,2 nel 2018). È quanto emerso dall’indagine svolta dalla Banca d’Italia su 12.705 conti correnti bancari e 900 conti correnti postali e 698 conti on line non riferibili a sportelli. “Si tratta – rileva il rapporto – di una crescita modesta se confrontata con quella dell’anno precedente, allorché lacrebbe di 7,5”. L’aumento delladei conti correnti nelè dovuto all’aumento del possesso “delle carte di pagamento e al maggior numero di operazioni, ...

L'aumento della spesa dei conti correnti nel 2019 è dovuto all'aumento del possesso "delle carte di pagamento e al maggior numero di operazioni, soprattutto bonifici", secondo Bankitalia. "La ...

L'aumento della spesa dei conti correnti nel 2019 è dovuto all'aumento del possesso "delle carte di pagamento e al maggior numero di operazioni, soprattutto bonifici", secondo Bankitalia. "La ...