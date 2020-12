Banda del buco fermata poco prima di colpo alle Poste, condannato il Maradona delle Fogne (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati tutti condannati dal gup del tribunale di Napoli Nord Daniele Grunieri, i sei componenti della “Banda del buco” arrestati nel giugno scorso a San Marcellino (Caserta) in blitz congiunto effettuato dalla Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri (Squadra Mobile e Compagnia di Caserta). Un’operazione che riuscì a sventare il colpo che i banditi – tutti del napoletano – erano in procinto di realizzare all’ufficio postale del piccolo comune; i sei furono infatti fermati la mattina del 23 giugno, nei pressi dell’ufficio postale, mentre si preparavano ad entrare in azione. La preparazione della rapina, scoprirono gli inquirenti, era stata molto meticolosa, dopo una serie di rinvii dovuti al lockdown. I malviventi, in particolare Franco Pontone, 57 anni, definito “il Maradona ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati tutti condannati dal gup del tribunale di Napoli Nord Daniele Grunieri, i sei componenti della “del” arrestati nel giugno scorso a San Marcellino (Caserta) in blitz congiunto effettuato dalla Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri (Squadra Mobile e Compagnia di Caserta). Un’operazione che riuscì a sventare ilche i banditi – tutti del napoletano – erano in procinto di realizzare all’ufficio postale del piccolo comune; i sei furono infatti fermati la mattina del 23 giugno, nei pressi dell’ufficio postale, mentre si preparavano ad entrare in azione. La preparazione della rapina, scoprirono gli inquirenti, era stata molto meticolosa, dopo una serie di rinvii dovuti al lockdown. I malviventi, in particolare Franco Pontone, 57 anni, definito “il...

