Banca MPS in rosso in Borsa dopo il Piano

Banca_MPS : Partecipa al concorso “A tutto Sport” entro 11 febbraio 2021, in palio dei premi, per essere sempre al top. Iscrivi… - Banca_MPS : Continua il clima di ottimismo sul mercato, mentre si arriva alle battute finali sul pacchetto di stimolo fiscale… - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Mps, parte l'esposto sul piano. Equita: la banca va verso il delisting - MilanoFinanza : Mps, parte l'esposto sul piano. Equita: la banca va verso il delisting - sbarbatel02 : @borghi_claudio ...credo se dovesse accadere la nomina di Morelli di JP Morgan che ha già distrutto #MPS molti risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca MPS

(Teleborsa) – Giornata difficile per Banca MPS, che registra un calo del 3,4%, all’indomani della presentazione del nuovo Piano industriale 2021-2025. Il piano, pur puntando al breakeven nel 2023, ...Piazza Affari prosegue in frazionale rialzo intorno a metà giornata. Un andamento a piccoli passi che dura da cinque sedute consecutive in cui gli indici della Borsa di Milano stanno proseguendo nella ...