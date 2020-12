Avvocati: come ci si specializza (Di venerdì 18 dicembre 2020) 163/2020 uscito in Gazzetta sabato 12 dicembre, ha apportato qualche modifica al precedente decreto n. 144/2015 che si occupa del conseguimento e del mantenimento del titolo di avvocato specialista. ... Leggi su studiocataldi (Di venerdì 18 dicembre 2020) 163/2020 uscito in Gazzetta sabato 12 dicembre, ha apportato qualche modifica al precedente decreto n. 144/2015 che si occupa del conseguimento e del mantenimento del titolo di avvocato specialista. ...

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati come Avvocato come teste: può astenersi anche se non è stato difensore Altalex Il processo e le sue parole

“In nome del popolo italiano …” il Giudice si accinge a leggere la sentenza. Siamo all’epilogo di un lungo procedimento, il mio assistito più di una volta, nel corso del dibattimento, mi ha chiesto sp ...

Fisco, per gli avvocati arriva la compensazione tra contributi previdenziali e crediti erariali

A partire dal 2021 anche i legali potranno utilizzare i crediti vantati nei confronti dell’erario per il pagamento dei contributi previdenziali.

