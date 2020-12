Aversano | “Un fondo regionale per fermare la strage sulle strade del Casertano”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Ledell’Agrosono da anni teatro di una vera e propria mattanza, a cui abbiamo il dovere di mettere fine. Decine di gravi incidenti, molti dei quali mortali, si registrano oramai ogni anno e le vittime sono per la gran parte giovani e giovanissimi residenti di quei territori. A vuoto sono andati, finora, gli appelli di parenti e amici di quanti hanno perso la vita. L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che ha sede proprio nel Comune di Aversa, con l’associazione Mamme Coraggio, hanno dato vita di recente, come ogni anno, a una giornata della memoria per sensibilizzare opinione pubblica e mondo della politica sulla necessità di garantire sicurezzadove ogni giorno molte vite sono a repentaglio a causa della mancanza di manutenzione e ...