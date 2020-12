AUGURI DI BUON NATALE 2020/ Frasi per mamma e papà “A voi che siete luci luminose” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Continuiamo la nostra raccolta di Frasi di Frasi per gli AUGURI di BUON NATALE 2020: un pensiero speciale in particolare per mamma e papà Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020) Continuiamo la nostra raccolta didiper glidi: un pensiero speciale in particolare per

caritas_milano : «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti… - antoniospadaro : Auguri, #PapaFrancesco! Buon compleanno! - gualtierieurope : I miei più sentiti auguri di buon compleanno a #PapaFrancesco. Il suo continuo appello alla fratellanza, alla tutel… - JKNOSHAME : in che senso mi i prof iniziano con gli auguri di buon anno e di natale, uagliù per me stiamo ancora a ottobre frena amico frena - danieledv79 : RT @Mariettatidei: Auguri di buon lavoro a Anna Masutti e Vera Fiorani, nominate presidente e ad di #Rfi. Per la prima volte due donne al v… -