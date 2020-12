AUGURI DI BUON NATALE 2020 Frasi Disney | Topolino | magia delle feste Se la neve…

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Continuiamo la nostra raccolta didiper glidi: come non citarecon i suoi messaggi ricchi di

caritas_milano : «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti… - antoniospadaro : Auguri, #PapaFrancesco! Buon compleanno! - gualtierieurope : I miei più sentiti auguri di buon compleanno a #PapaFrancesco. Il suo continuo appello alla fratellanza, alla tutel… - boulenoire81 : RT @vlg_v: @femmegrecque Bellissima immagine e musica cara amica ?? Tanti auguri di buon compleanno anche se in ritardo ?? Ti auguro una buon… - GiancarloGarci6 : RT @marioaf18: @ADeborahF Ciao Deborah, scusa il ritardo. 1000 Auguri di Buon Compleanno! -

Ultime Notizie dalla rete : AUGURI BUON

gli auguri di Buon Natale ai bambini che frequentano le scuole ed a tutto il personale docente e non docente. Gli amministratori comunali hanno altresì colto l’occasione per ringraziare gli alunni per ...(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – “Arrivano al vertice di Rfi Anna Masutti, presidente e Vera Fiorani, Ad, alle quali va un sincero augurio di buon lavoro da tutti gli associati Anceferr che salutano e ring ...