Atlantia guarda con interesse al settore aeroportuale europeo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) –aspira ad espandersi nel, in seguito all’uscita dalautostradale. E’ quanto rivela il Financial Times, indicando che l’Ad Carlo Bertazzo starebbe pensando, dopo la dismissione di Autostrade per l’Italia, di investire in infrastrutture aeroportuali a buon mercato, dal momento che molti hub europei vivranno un 2021 difficile a causa della pandemia. “Molti aeroporti in Europa dovranno effettuare aumenti di capitale il prossimo anno, perché a differenza delle compagnie aeree, non stanno ricevendo sufficienti sussidi dai governi, a dispetto degli elevati costi fissi in termini di personale ed infrastrutture”, ha dichiarato Bertazzo al FT.ha già una base d’appoggio nel...