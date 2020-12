Atalanta, De Roon si scusa con Cuadrado: “Avrei meritato il rosso” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marten De Roon, dopo il pareggio 1-1 con la Juventus, ha riconosciuto il fallo su Juan Cuadrado. Con un messaggio sui social media ha riconosciuto di aver sbagliato l’ingresso e ha chiesto scusa all’avversario. Marten De Roon si è scusato con Juan Cuadrado per il fallo commesso durante la partita con la Juventus del 16 L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marten De, dopo il pareggio 1-1 con la Juventus, ha riconosciuto il fallo su Juan. Con un messaggio sui social media ha riconosciuto di aver sbagliato l’ingresso e ha chiestoall’avversario. Marten Desi èto con Juanper il fallo commesso durante la partita con la Juventus del 16 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

