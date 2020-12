Ascolti Tv giovedì 17 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Harry Potter e il principe Mezzosangue milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Finale Sanremo Giovani milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 911 2×14-15-16 milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Ienemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Il sindaco del Rione Sanità milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Diritto e Rovescio mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Il profumo del mosto selvatico mila e % Piazzapulita mila e% Ci Vediamo domani mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche – Access Prime Time Soliti Ignoti – Rai 1 – ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 dicembre 2020) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Harry Potter e il principe Mezzosangue milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Finale Sanremo Giovani milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 911 2×14-15-16 milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Ienemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Il sindaco del Rione Sanità milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Diritto e Rovescio mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Il profumo del mosto selvatico mila e % Piazzapulita mila e% Ci Vediamo domani mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche – Access Prime Time Soliti Ignoti – Rai 1 – ...

zazoomblog : Ascolti tv giovedì 17 dicembre: Sanremo Giovani Harry Potter Masterchef 10 - #Ascolti #giovedì #dicembre: #Sanremo - CorriereCitta : Ascolti tv giovedì 17 dicembre 2020: Sanremo Giovani, Harry Potter e il principe mezzosangue, Il Sindaco del Rione… - AndreaSalvi83 : @PagliaAle Ma davvero state facendo seguito a quello che dicono su Sky? Ma davvero dobbiamo giustificarci dopo quel… - ruwata_ : @ytkerah no okay è un'epopea non importa che ascolti tutto l'audio, fallo quando hai tempo (i giorni occupati erano… - AlessioCigliano : Le incursioni telefoniche di Giorgio Clonez le ascolti solo il giovedì sera a DOPOCENA CON... su @radiocigliano Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie