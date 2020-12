Asamoah | “A inizio stagione ho capito che le cose stavano peggiorando”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020) Kwadwoha risolto il suo contratto con l’Inter dopo due stagioni in maglia nerazzurra nell’ottobre scorso. Il calciatore ghanese ha parlato ai microfoni di Bbc Sport Africa. Queste le sue parole: “Io non mi lamento, anche se non gioco. Ovviamente vorrei giocare, ma non vado a chiedere all’allenatore perchè non mi fa giocare. All’della terzaall’Inter hoche le, la cosa migliore da fare è stata riprogettare tutto concentrarmi sul continuare la mia carriera. All’Inter mi hanno sempre trattato tutti molto bene. Quando ho spiegato loro la mia situazione, mi hanno. Ci siamo messi d’accordo e mi hanno lasciato andare senza problemi“. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.