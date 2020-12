Artrite reumatoide, il farmaco Rinvoq adesso rimborsabile in Italia (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – AbbVie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, ha annunciato oggi che l'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di Rinvoq (upadacitinib) per il trattamento dell'Artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD, disease-modifying anti-rheumatic drug). Rinvoq è un inibitore selettivo e reversibile di JAK che può essere assunto una volta al giorno in monoterapia o in combinazione con metotressato (MTX). “La rimborsabilità in Italia di upadacitinib è un importante passo in avanti sia per i medici reumatologi che per i pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – AbbVie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, ha annunciato oggi che l'Agenziana del(Aifa) ha approvato la rimborsabilità indi(upadacitinib) per il trattamento dell'attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD, disease-modifying anti-rheumatic drug).è un inibitore selettivo e reversibile di JAK che può essere assunto una volta al giorno in monoterapia o in combinazione con metotressato (MTX). “La rimborsabilità indi upadacitinib è un importante passo in avanti sia per i medici reumatologi che per i pazienti ...

