Armando Siri, la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio del senatore della Lega per due episodi di corruzione (Di venerdì 18 dicembre 2020) La procura di Roma vuole processare Armando Siri per corruzione. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi hanno chiesto il rinvio a giudizio per il senatore leghista ed ex sottosegretario ai Trasporti. La richiesta coinvolge altre quattro persone tra i quali l’imprenditore ed ex parlamentare di Forza Italia Paolo Arata. A Siri vengono contestati due episodi di corruzione. Secondo l’accusa, il leghista ha asservito i suoi poteri a “interessi privati, proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti per materia (Infastrutture, Sviluppo economico e Ambiente) l’inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladivuole processareper. Iltore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi hanno chiesto ilper illeghista ed ex sottosegretario ai Trasporti. La richiesta coinvolge altre quattro persone tra i quali l’imprenditore ed ex parlamentare di Forza Italia Paolo Arata. Avengono contestati duedi. Secondo l’accusa, il leghista ha asservito i suoi poteri a “interessi privati, proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti per materia (Infastrutture, Sviluppo economico e Ambiente) l’inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango ...

