Arizona Cardinals, contatti con Tavecchio e Hogan (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Sports Illustrated, gli Arizona Cardinals hanno deciso di sottoporre a provino Giorgio Tavecchio e Krishawn Hogan. Arizona Cardinals alla ricerca di un kicker e di un wide receiver Pare infatti che il kicker ed il wide receiver abbiano sostenuto il provino con il team durante questa settimana. Giorgio Tavecchio iniziò la sua carriera in NFL nel 2013, al fianco dei San Francisco 49ers ed ha avuto alcune esperienze anche con i Packers ed i Lions. Nel 2017, negli Oakland Raiders, riuscì a mettere a segno 16 field goal, mentre la stagione successiva (con gli Atlanta Falcons) ne mise a segno 5. Dopo le brevissime esperienze avute con i Titans e con i Los Angeles Wildcats (team dell’XFL) è forse pronto a tornare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Sports Illustrated, glihanno deciso di sottoporre a provino Giorgioe Krishawnalla ricerca di un kicker e di un wide receiver Pare infatti che il kicker ed il wide receiver abbiano sostenuto il provino con il team durante questa settimana. Giorgioiniziò la sua carriera in NFL nel 2013, al fianco dei San Francisco 49ers ed ha avuto alcune esperienze anche con i Packers ed i Lions. Nel 2017, negli Oakland Raiders, riuscì a mettere a segno 16 field goal, mentre la stagione successiva (con gli Atlanta Falcons) ne mise a segno 5. Dopo le brevissime esperienze avute con i Titans e con i Los Angeles Wildcats (team dell’XFL) è forse pronto a tornare in ...

