Arcuri: "Tutti gli italiani saranno vaccinati entro l'autunno 2021" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, annuncia che Tutti gli italiani che vorranno sottoporsi al vaccino anti-Covid potranno farlo entro l'estate o, al più tardi, l'autunno del 2021 "Abbiamo una quantità sufficiente di dosi per poter vaccinare in una stagione a cavallo tra la prossima estate e il prossimo autunno Tutti gli italiani che lo vorranno". "Dobbiamo capire che c'è bisogno di un ultimo sforzo. Non dobbiamo solo pensare a trascorrere un buon Natale, ma impegnarci a vivere un Natale buono. Sembra un paradosso, ma a ben vedere non è così. Significa avere cura di noi stessi e dei nostri cari, fare tesoro degli insegnamenti che questa tragedia ci ha consegnato, significa essere prudenti, cauti, pazienti e ...

