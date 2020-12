Anziana sbranata dai cinque cani della figlia Indagini di carabinieri e polizia municipale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020)dailupo cecoslovacchi. È morta così una donna di 74 anni a Grugliasco, in provincia di Torino. Gli animali l’hanno attaccata nel suo appartamento, mentre la padrona non si trovava in casa. È accaduto nel tardo pomeriggio. A trovare l’morta è stata proprio la. Sulla vicenda indagano ie la. Isono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.