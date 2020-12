Anya Taylor-Joy: questo è il profumo amato da La Regina degli Scacchi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come siete rimasti incantati da La Regina degli Scacchi. La serie Netflix, Regina di questo inverno, che ha come protagonista Anya Taylor-Joy. L’attrice, una volta emergente, quando fu scelta, nel 2019, come volto della fragranza Flowerbomb di Viktor&Rolf. Ed è proprio da questo profumo, uno dei profumi da regalarsi a Natale 2020, che resterete incantati. ©Txema Yeste for Viktor&Rolf La fragranza, nata nel 2005, da maestri profumieri come Domitille Michalon-Bertier, Carlor Benaïm e Olivier Polge, è uno spettacolo olfattivo. Un’esplosione floreale, come recita il suo nome. Così come esplosiva è l’attrice, adesso star internazionale dopo il successo della serie La Regina degli ... Leggi su amica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come siete rimasti incantati da La. La serie Netflix,diinverno, che ha come protagonista-Joy. L’attrice, una volta emergente, quando fu scelta, nel 2019, come volto della fragranza Flowerbomb di Viktor&Rolf. Ed è proprio da, uno dei profumi da regalarsi a Natale 2020, che resterete incantati. ©Txema Yeste for Viktor&Rolf La fragranza, nata nel 2005, da maestri profumieri come Domitille Michalon-Bertier, Carlor Benaïm e Olivier Polge, è uno spettacolo olfattivo. Un’esplosione floreale, come recita il suo nome. Così come esplosiva è l’attrice, adesso star internazionale dopo il successo della serie La...

La Regina degli Scacchi: Flowerbomb è la fragranza preferita da Anya Taylor-Joy. 24 anni, nata a Miami, in Florida, Anya Taylor-Joy ha origini argentine e britanniche. Per Flower ...

La Regina degli Scacchi è stata una delle serie più viste e apprezzate della stagione di Netflix. Racconta della giovane Elizabeth Harmon (interpretata da Anya Taylor-Joy) che, cresciuta in un orfanot ...

