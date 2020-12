Anticorpi monoclonali, “L’Italia ha una terapia efficace e non la usa” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sorge una polemica che riguarda un trattamento a base di Anticorpi monoclonali realizzata nel nostro Paese ma che non utilizziamo. Il virologo Massimo Clementi dell’ospedale San Raffaele di Milano parla di una cura di Anticorpi monoclonali tali da potere mitigare gli effetti della pandemia. L’edizione online de ‘Il Fatto Quotidiano’ riporta le sue dichiarazioni riguardo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sorge una polemica che riguarda un trattamento a base direalizzata nel nostro Paese ma che non utilizziamo. Il virologo Massimo Clementi dell’ospedale San Raffaele di Milano parla di una cura ditali da potere mitigare gli effetti della pandemia. L’edizione online de ‘Il Fatto Quotidiano’ riporta le sue dichiarazioni riguardo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FabrizioAmoruso : @RobertoBurioni Professore buongiorno. Vorrei poterle chiedere la sua opinione in merito alla@possibilità’ di vacci… - Marilen97832318 : RT @SarahConnor_18: Ma a che punto stiamo in Italia con gli anticorpi monoclonali? No,perché sulla nostra mitica stampa nostrana trovo solo… - flucekk : @martinacarletti Ma poi ci sono le cure , oltre che il protocollo Cavanna con idrossoclorochina , sono ufficiali g… - AdolfoTasinato : Clamoroso: Italia non ha usato 10.000 dosi di anticorpi monoclonali? Potevano essere salvate migliaia di persone.… - yerbamala73 : @sararigby7 Questa strategia di forzare la mano ai medici di prescrivere anticorpi monoclonali ha preso un po' all… -