Anticipazioni Il Segreto venerdì 25 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di venerdì 18 dicembre 2020)25– Il dubbio di Marta: il comportamento di Ramon cambia notevolmente non appena scopre che Marta aveva una tresca con Adolfo. A peggiorare la situazione è la conferma del fatto che la giovane è incinta proprio del figlio di Isabel. Per questo motivo Ramon decide di cambiare alcune cose nel suo matrimonio ma senza lasciare intendere che si tratti di pura vendetta. Marta ha un dubbio e non sa se questo suo nuovo modo di essere abbia a che fare con il suo. L'articolo News Programmi Tv.