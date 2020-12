Anticipazioni Il Segreto mercoledì 23 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

23– A Puente Viejo arriva Lazaro Campuzano: La missione di Lazaro è quella di affrontare donna Francisca per vendicarsi della morte di suo fratello Jeremias. Quando finalmente si troverà viso a viso con lei, vedremo Francisca pregare invano che non le venga fatto del male nè a lei e nè a Raimundo. Per convincerlo a desistere gli proporrà di lavorare per lei, facendogli capire di avere i mezzi per mettere in atto la sua vendetta. Lazaro ci penserà attentamente per poi capire in che modo trasformare il suo vantaggio sulla donna. Che cosa hai in mente di fare Francisca? In che modo userà Lazaro? Qual è il suo nuovo terribile piano?