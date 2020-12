Anticipazioni Il Segreto martedì 22 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di venerdì 18 dicembre 2020)22– Pablo alla ricerca della verità: Pablo risale alle sue vere origini e giura amore eterno a Carolina. Il giovane per quanto sia consapevole del legame con sua sorella e convinto che la verità sia un’altra. Ragion per cui al di là di quello che dice suo padre e quello che dicono i suoi familiari, lui non vuole rinunciare a Carolina ed è per questo che continuerà ad amarla. La giovane è però confusa e non sa cosa pensare. Per poi sospettare che ci sia qualcosa sotto, di che si tratta? L'articolo News Programmi Tv.