Anticipazioni Il Segreto lunedì 21 dicembre 2020

(Di venerdì 18 dicembre 2020)21– Il piano di Emilia e Matias: Emilia e Matias decidono di rapire Raimundo dopo aver scoperto le ragioni che stanno spingendo donna Francisca a isolarlo dalla sua famiglia. I due sono riusciti a scoprire il suo stratagemma e per questo motivo vogliono anticiparla, mettendo in atto una strategia ben precisa che la lascerà senza parole. Così inizieranno a mettere in pratica il piano cercando di agire nella massima discrezione conoscendo perfettamente l'astuzia della loro aguzzina.