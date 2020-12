Anticipazioni Il Segreto domenica 27 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

27– Lazaro si affida a Francisca: un colpo di scena ce lo regala Francisca dato che riesce a convincere lo spietato Lazaro a deporre le armi e ad allearsi con lei. Così l'uomo decide di non uccidere Raimundo e di affidarsi alla donna per mettere in pratica la sua vendetta, ma chi ha ucciso suo fratello Jeremias? Perchè gli hanno detto che era stata Francisca?