Anticipazioni DayDreamer lunedì 28 dicembre 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) lunedì 28 dicembre 2020 – Il piano di Huma: Huma è seriamente decisa a portare a termine il suo piano. Per questo motivo cercherà di stare sempre più vicino a Sanem, mostrandosi a tutti gli effetti come una vera amica. In tal senso mostrerà un lato inedito del suo carattere lasciando intendere di essere seriamente intenzionata a prendersi cura di lei. Sarà la stessa Huma a chiedere a Can, come sta la ragazza dopo l’incidente? Questo suo modo di fare sorprenderà tutti e farà credere ai suoi amici di essere cambiata, ma la realtà è ben diversa. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020)28– Il piano di Huma: Huma è seriamente decisa a portare a termine il suo piano. Per questo motivo cercherà di stare sempre più vicino a Sanem, mostrandosi a tutti gli effetti come una vera amica. In tal senso mostrerà un lato inedito del suo carattere lasciando intendere di essere seriamente intenzionata a prendersi cura di lei. Sarà la stessa Huma a chiedere a Can, come sta la ragazza dopo l’incidente? Questo suo modo di fare sorprenderà tutti e farà credere ai suoi amici di essere cambiata, ma la realtà è ben diversa. L'articolo News Programmi Tv.

cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di… - redazionetvsoap : Piccolo equivoco ma... grosso bernoccolo? #DayDreamer #Anticipazioni - tuttopuntotv : DayDreamer non va in onda domenica 20 dicembre. Quando torna #daydreamer #anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: CAN ha un nuovo piano contro YIGIT, cosa farà? - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Can in coma dopo un Incidente stradale! -