Anticipazioni DayDreamer giovedì 31 dicembre 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) giovedì 31 dicembre 2020 – Can va su tutte le furie: Can va su tutte le furie quando scopre che Sanem potrebbe lavorare con Vigit. Ragion per cui affronta la ragazza fingendo di essere semplicemente preoccupato per le conseguenze del suo possibile trasferimento. In realtà è preoccupato all’idea che debba separarsi dalla ragazza, la quale spera di poter riprendere il discorso da dove è interrotto per ritornare insieme a Can. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020)31– Can va su tutte le furie: Can va su tutte le furie quando scopre che Sanem potrebbe lavorare con Vigit. Ragion per cui affronta la ragazza fingendo di essere semplicemente preoccupato per le conseguenze del suo possibile trasferimento. In realtà è preoccupato all’idea che debba separarsi dalla ragazza, la quale spera di poter riprendere il discorso da dove è interrotto per ritornare insieme a Can. L'articolo News Programmi Tv.

