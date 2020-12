Andrea Zenga è il nuovo coinquilino del GF Vip5 | ma sapete chi è sua mamma? Anche lei è un volto noto in tv

Leggi su virali.video

(Di sabato 19 dicembre 2020)è ilconcorrente del Grande Fratello Vip. Quest’anno il reality ha deciso di proseguire le puntate fino all’8 febbraio, ma c’è chi dice che si prolungherannooltre. Ai vecchi coinquilini che hanno occupato la casa in questi giorni, nel corso delle puntate se ne sono aggiunti via via degli altri. Il 18 dicembre ha varcare la soglia della porta rosse c’è. Il cognome dice già tutto, infatti è il figlio del piùWalter, manon è sconosciuto ai telespettatori, infatti ha già partecipato ad un programma televisivo. Foto: Instagram/E’ stato uno dei protagonisti dell’edizione del 2018 di Temptation Island, ...