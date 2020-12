Ancora caos in Senato, Lega contro decreto Migranti (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Ieri l'occupazione dei banchi del governo. Oggi l'uso dei fischietti e l'esposizione dei cartelli. La protesta della Lega contro i nuovi decreti Migranti non si placa. E anche durante la seduta di questo pomeriggio, si è arrivati allo scontro fisico. Il Senatore Questore Antonio De Poli (Udc), chiamato a intervenire dalla presidente Elisabetta Casellati per riportare la calma tra gli scranni e nell'emiciclo, al termine delle dichiarazioni di voto sulla fiducia è finito in infermeria insieme a un assistente parlamentare. Ieri era toccato alla capogruppo del Misto, Loredana De Petris, incassare quella che aveva definito “una botta brutta”. contro l'abolizione dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini, i leghisti hanno protestato per tutta la giornata: c'è stato chi ha ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Ieri l'occupazione dei banchi del governo. Oggi l'uso dei fischietti e l'esposizione dei cartelli. La protesta dellai nuovi decretinon si placa. E anche durante la seduta di questo pomeriggio, si è arrivati allo sfisico. Ilre Questore Antonio De Poli (Udc), chiamato a intervenire dalla presidente Elisabetta Casellati per riportare la calma tra gli scranni e nell'emiciclo, al termine delle dichiarazioni di voto sulla fiducia è finito in infermeria insieme a un assistente parlamentare. Ieri era toccato alla capogruppo del Misto, Loredana De Petris, incassare quella che aveva definito “una botta brutta”.l'abolizione dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini, i leghisti hanno protestato per tutta la giornata: c'è stato chi ha ...

AGI - Ieri l’occupazione dei banchi del governo. Oggi l’uso dei fischietti e l’esposizione dei cartelli. La protesta della Lega contro i nuovi decreti migranti non si placa. E anche durante la seduta ...

Tribunali di sorveglianza nel caos, a rischio l'attività ordinaria

Carenza cronica di risorse umane e materiali già segnalata in un'audizione davanti alla VII commissione del Csm ...

