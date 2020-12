Ancora caos al Senato sul decreto sicurezza: seduta sospesa tra le urla della Lega – Il video (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuova mini bagarre al Senato il 18 dicembre, alla ripresa della discussione generale del decreto sicurezza. Alcuni Senatori della Lega hanno infatti contestato le modalità dei tempi di votazione del verbale della seduta di ieri, in particolare nel passaggio in cui il governo ha posto la questione di fiducia sul testo, secondo le opposizioni troppo presto rispetto alla prassi. Sono partite le urla e l’Aula è stata sospesa. «Alcuni Senatori, soprattutto leghisti, si sono avvicinati ai seggi della maggioranza urlando con fare minaccioso», ha detto alle agenzia di stampa Dario Parrini, Senatore del Pd. Secondo il quale «continua ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuova mini bagarre alil 18 dicembre, alla ripresadiscussione generale del. Alcunirihanno infatti contestato le modalità dei tempi di votazione del verbaledi ieri, in particolare nel passaggio in cui il governo ha posto la questione di fiducia sul testo, secondo le opposizioni troppo presto rispetto alla prassi. Sono partite lee l’Aula è stata. «Alcuniri, soprattutto leghisti, si sono avvicinati ai seggimaggioranzando con fare minaccioso», ha detto alle agenzia di stampa Dario Parrini,re del Pd. Secondo il quale «continua ...

