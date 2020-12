Ancora bagarre al Senato sul decreto sicurezza | seduta sospesa tra le urla della Lega – Il video

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuova minialil 18 dicembre, alla ripresadiscussione generale del. Alcunirihanno infatti contestato le modalità dei tempi di votazione del verbaledi ieri, in particolare nel passaggio in cui il governo ha posto la questione di fiducia sul testo, secondo le opposizioni troppo presto rispetto alla prassi. Sono partite lee l’Aula è stata. «Alcuniri, soprattutto leghisti, si sono avvicinati ai seggimaggioranzando con fare minaccioso», ha detto alle agenzie di stampa Dario Parrini,re del Pd. Secondo il quale ...

Niente numero legale, bagarre in aula e tutto ancora in alto mare: la seduta in cui a Palazzo Madama si sta discutendo sulla conversione in legge del nuovo decreto sicurezza si sta trasformando in un ...dove dopo la richiesta del ministro D'Incà sulla fiducia era scoppiata la bagarre. Mozione quella di Romeo respinta dall'Aula, ma mentre era in corso la votazione dai banchi della Lega si sono alzati ...