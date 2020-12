Anche il sesso senza consenso è stupro | la Danimarca rafforza la legge contro le violenze sessuali “Un giorno storico per le donne”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Parlamento danese ha approvato lache, dopo la firma della Regina, riconoscerà cheil. La nuovasulsarà in vigore da gennaio 2021 ed è arrivata dopo forti mobilitazioni in tutta la nazione. Fino a oggi, scrive il New York Times, laperché sussistesse il caso dirichiedeva prove di violenza, minaccia o prove che la vittima non poteva difendersi dall’aggressione. Ora la casistica viene estesaappunto ai rapporti. “Pura gioia oggi in”, ha scritto su Twitter Helle Jacobsen, attivista danese di Amnesty international. Pure ...