“Anche il sesso senza consenso è stupro”: Danimarca rafforza la legge contro le violenze sessuali. “Un giorno storico per le donne” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Parlamento danese ha approvato la legge che, dopo la firma della Regina, riconoscerà che Anche il sesso senza consenso è stupro. La nuova legge sul consenso sarà in vigore da gennaio 2021 ed è arrivata dopo forti mobilitazioni in tutta la nazione. Fino a oggi, scrive il New York Times, la legge perché sussistesse il caso di stupro richiedeva prove di violenza, minaccia o prove che la vittima non poteva difendersi dall’aggressione. Ora la casistica viene estesa Anche appunto ai rapporti sessuali senza consenso. “Pura gioia oggi in Danimarca”, ha scritto su Twitter Helle Jacobsen, attivista danese. Anche in Italia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Parlamento danese ha approvato lache, dopo la firma della Regina, riconoscerà cheil. La nuovasulsarà in vigore da gennaio 2021 ed è arrivata dopo forti mobilitazioni in tutta la nazione. Fino a oggi, scrive il New York Times, laperché sussistesse il caso dirichiedeva prove di violenza, minaccia o prove che la vittima non poteva difendersi dall’aggressione. Ora la casistica viene estesaappunto ai rapporti. “Pura gioia oggi in”, ha scritto su Twitter Helle Jacobsen, attivista danese.in Italia, ...

