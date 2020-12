Amore per sempre: l’iniziativa di ‘Amici del Cane’ di Latina sulle storie di adozioni felici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dolcezza, coccole, risate, vicinanza, fedeltà, Amore infinito questo e molto altro è la vita insieme ai nostri amici animali. In particolare la vita accanto a un cane, soprattutto quando lo hai portato via da un canile e lui te ne sarà grato per sempre. Cosa avete provato portando a casa per la prima volta il vostro amico a quattro zampe? Come è cambiata la vita insieme a lui? Queste sono le domande che l’Associazione Amici del Cane di Latina pone a tutti coloro che in questo anno così difficile, o anche prima, hanno adottato un cane. Accanto a “Portami Via” la campagna di sensibilizzazione sull’adozione dei cani adulti, arriva “Amore per sempre” la nuova iniziativa della ONLUS per passare insieme le feste natalizie condividendo storie a lieto fine e immagini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dolcezza, coccole, risate, vicinanza, fedeltà,infinito questo e molto altro è la vita insieme ai nostri amici animali. In particolare la vita accanto a un cane, soprattutto quando lo hai portato via da un canile e lui te ne sarà grato per. Cosa avete provato portando a casa per la prima volta il vostro amico a quattro zampe? Come è cambiata la vita insieme a lui? Queste sono le domande che l’Associazione Amici del Cane dipone a tutti coloro che in questo anno così difficile, o anche prima, hanno adottato un cane. Accanto a “Portami Via” la campagna di sensibilizzazione sull’adozione dei cani adulti, arriva “per” la nuova iniziativa della ONLUS per passare insieme le feste natalizie condividendoa lieto fine e immagini ...

Ultime Notizie dalla rete : Amore per Mick Jagger, tutto l’amore per Melanie Hamrick (e un super regalo di Natale) Vanity Fair Italia Palermo, il centro "Amore di Gesù" distribuisce spesa e giocattoli alle famiglie bisognose

“C’è gente che prima della pandemia non sarebbe mai venuta nel nostro centro per avere un aiuto, ma la crisi ha portato molta gente a chiederci una ...

Un documentario sull'Antica Trasversale Sicula, parte una campagna di crowdfunding

L'amore per la propria terra e per i propri luoghi. Questo è ciò che ha portato appassionati, archeologi e studiosi al recupero di un importante tracciato, ...

