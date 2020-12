Amnesty International: "Nelle Rsa italiane violati i diritti umani. Si è guardato alla vita solo in termini economici" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amnesty Italia ha ravvisato “violazione dei diritti umani in cinque campi”, Nelle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali durante la prima ondata della pandemia di Covid. Lo scrive in ?Abbandonati’, il rapporto sulle “violazioni dei diritti umani” Nelle strutture per anziani, ricerca che riguarda in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I cinque campi sono “diritto alla vita, alla salute, alla non discriminazione, al non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e al rispetto della vita privata”. Da qui una serie di raccomandazioni e richieste, compresa “un’inchiesta pubblica indipendente per esaminare cosa non ha funzionato e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020)Italia ha ravvisato “violazione deiin cinque campi”,strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali durante la prima ondata della pandemia di Covid. Lo scrive in ?Abbandonati’, il rapporto sulle “violazioni deistrutture per anziani, ricerca che riguarda in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I cinque campi sono “dirittosalute,non discriminazione, al non essere sottoposti a trattamenti ine degradanti e al rispetto dellaprivata”. Da qui una serie di raccomandazioni e richieste, compresa “un’inchiesta pubblica indipendente per esaminare cosa non ha funzionato e ...

Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - StefanoFuma99 : RT @HuffPostItalia: Amnesty International: 'Nelle Rsa italiane violati i diritti umani. Si è guardato alla vita solo in termini economici'… - HuffPostItalia : Amnesty International: 'Nelle Rsa italiane violati i diritti umani. Si è guardato alla vita solo in termini economi… - gianu62_ : RT @AmnestyPiemonte: Save the date: Martedì 22 dicembre 2020, ore 18:00 Humanity Braontherocks incontra Amnesty International - Piemonte e… - AmnestyPiemonte : Save the date: Martedì 22 dicembre 2020, ore 18:00 Humanity Braontherocks incontra Amnesty International - Piemonte… -